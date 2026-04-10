Более 20 домов оказались затоплены во время весеннего паводка

В Алтайском крае за прошедшую ночь число жилых домов, оказавшихся в зоне паводка, выросло с 11 до 21. Количество подтопленных приусадебных участков увеличилось со 154 до 180, сообщили в региональном главке МЧС России.

В ведомстве уточнили, что также остаются затопленными низководный мост и четыре участка автомобильных дорог. В посёлке Промышленный Бийского района, где накануне работала группировка МЧС, ситуация стабилизировалась — подтоплений там нет.

Спасатели добавили, что на территории Кытмановского и Хабарского районов для мониторинга обстановки применяются беспилотные авиасистемы.

На большей части бассейна Верхней Оби сохраняется рост уровней воды. Экстренные службы продолжают следить за развитием ситуации и готовы к оперативному реагированию.