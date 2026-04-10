В Волгоградской области загорелась емкость с нефтепродуктами при атаке БПЛА

Емкость с нефтепродуктами в Светлоярском районе Волгоградской области получила повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, заявление которого опубликовано в Telegram-канале местного правительства.

Он уточнил, что на месте произошло возгорание.

«Противопожарные силы ведут тушение пожара», — подчеркнул губернатор.

Бочаров добавил, что в Суровикинском районе после атаки выявили повреждение 13 индивидуальных жилых домовладений. То же касается газопровода и линии электропередачи.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 апреля над территорией страны сбили 151 украинский БПЛА самолетного типа. В частности, в Волгоградской области перехватили 57 беспилотников. Как писал Telegram-канал SHOT, на юге Волгограда в результате падения обломков дронов загорелось здание. Кроме того, фрагменты летательных аппаратов обнаружили на улицах Фадеева и Столетова в городе.

Бочаров рассказал, что один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Во время атаки он находился на территории садового некоммерческого товарищества «Мичуринец» в Волжском.

Ранее четыре человека пострадали при налете БПЛА на Белгородскую область.