На Камчатке нашли мертвыми двух из семи исчезнувших туристов

Два человека из пропавшей тургруппы в Камчатском крае найдены погибшими. Судьба еще двоих остается неизвестной, о чем журналистам ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

Уточняется, что двое путешественников выжили, их нашли. Еще один член группы живой, но находится за перевалом.

«Новости плохие. По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы», — рассказал министр ЧС региона Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

На Камчатке пропали семь туристов без палаток

К настоящему времени спасательная операция продолжается. Специалисты получили необходимые координаты, заключил Лебедев.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае перестала выходить на связь группа туристов из семи человек. 28 марта путешественники вышли на лыжах без палаток из поселка Пиначево по запланированному маршруту. 3 апреля в районе Таловского кардона произошел конфликт, и группа разделилась.