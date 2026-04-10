На Камчатке пропали семь туристов без палаток

В Камчатском крае пропала группа из семи туристов в Налычевской долине. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По его данным, 28 марта группа на лыжах без палаток вышла из п. Пиначево по запланированному маршруту. 3 апреля в районе Таловского кардона произошел конфликт, и группа разделилась. В последний раз они выходили на связь 6 апреля. 7 апреля туристов заметили у водопада на реке Шумна, после этого связь с группой из семи человек пропала.

В настоящее время экстренные службы ведут поиски пропавших.

Ранее в Дагестане семья с ребенком пропала в горах. Сообщалось, что они выехали накануне из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Позднее стало известно, что семья нашлась. По данным РЕН ТВ, их машина застряла в снегу. Они смогли выбраться из западни и вернуться.