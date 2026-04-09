В США мужчину судят за похищение и изнасилование 10-летней девочки

В американском штате Алабама мужчина попал под арест после похищения десятилетнего ребенка. Об этом сообщает Al.com. Родители девочки обратились в полицию в тот же день, когда их дочь пропала. Спустя непродолжительное время школьницу обнаружили в доме 57-летнего местного жителя, с которым девочка была знакома и раньше, так как он поддерживал хорошие отношения с ее отчимом. При этом мужчина за некоторое время до похищения втирался в доверие к ребенку. Например, купил мобильный телефон. В день, когда в его дом пришли сотрудники правоохранительных органов, он сказал девочке спрятаться в нишу под лестницей в подвале. Несмотря на попытку скрыть школьницу, полицейские забрали ее и передали медикам. В больнице выяснилось, что американец изнасиловал пленницу. Правоохранители тем временем нашли доказательства того, что мужчина распространял материалы непристойного характера с участием других детей. Суд признал его виновным. Приговор ему вынесут в мае текущего года.