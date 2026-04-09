В Белгородской области четыре человека ранены в результате атак ВСУ

В Белгородской области четыре человека получили ранения в результате атак украинской армии.

Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В Шебекинскую ЦРБ обратились четверо. Двое — мужчина и женщина — пострадали от удара дрона сегодня на участке автодороги Белгород — Шебекино», — говорится в заявлении.

Ещё один мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе.

Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка, которая получила минно-взрывную травму, ушиб, ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь.

Ранее один человек погиб в результате удара украинских боевиков из РСЗО по посёлку Белая Берёзка в Брянской области.