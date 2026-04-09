В Белгородской области четыре человека ранены в результате атак ВСУ
В Белгородской области четыре человека получили ранения в результате атак украинской армии.
Об этом сообщили в оперштабе региона.
Ещё один мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе.
Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка, которая получила минно-взрывную травму, ушиб, ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь.
Ранее один человек погиб в результате удара украинских боевиков из РСЗО по посёлку Белая Берёзка в Брянской области.