В Германии обезвредили захватившего банк мужчину

Полицейские обезвредили вооруженного мужчину, который забаррикадировался в отделении банка Sparkasse в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Об этом сообщила газета Bild.

© Global look

По ее данным, обошлось без пострадавших. Правоохранители задержали злоумышленника. Его мотивы пока неизвестны.

Также неясно, находились ли внутри отделения клиенты или сотрудники.

Инцидент произошел 9 апреля в общине Роммерскирхен. Известно, что в 16:24 (17:24 мск) мужчина с оружием вошел в отделение банка. Предполагается, что целью злоумышленника было ограбление. К моменту прибытия правоохранителей он оставался внутри здания. Банк окружили полицейские, в небо был поднят вертолет.

В прошлом году мужчина захватил заложницу в банке в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен. Полицейским удалось его задержать. Девушка не пострадала.

