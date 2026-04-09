Экс-начальника полиции района российского региона нашли мертвым

Бывшего начальника полиции Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Ивана Абакумова, который находился под домашним арестом, нашли мертвым. Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

По его словам, причина смерти мужчины устанавливается.

Абакумов был фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Зимой его задержали и отправили под домашний арест.

До этого суд в Уфе лишил свободы двух бывших сотрудников полиции за превышение полномочий, похищение человека, разбой, вымогательство и получение взятки. Как установлено, что старший лейтенант и лейтенант полиции, действуя из корыстных побуждений, похитили мужчину, применив физическую силу и электрошокер. Они потребовали от него не менее 300 тыс. рублей, несмотря на отсутствие долговых обязательств.

Используя телефон потерпевшего, злоумышленники перевели с его счета 160 тыс. рублей, забрали паспорт в обеспечение требований и вымогали еще 200 тыс. под угрозой насилия. Один из них также получил взятку в значительном размере.

