"Русский волк" сбежал из зоопарка Южной Кореи

Из зоопарка в городе Тэджон в Южной Корее сбежал волк — хищник может иметь российское происхождение. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что двухлетний волк по кличке Ныкку смог вырыть себе подкоп из вольера в парке развлечений O-World, после чего сбежал. На поиски животного отправили примерно 400 человек, включая полицейский спецназ. Кроме того, для поимки хищника используют служебных собак, тепловизоры и дроны. По словам местных властей, Ныкку хотят поймать живым, но если волк начнет представлять опасность для людей, против него будут применены летальные средства.

По информации НКО «Проект гималайский медведь», волк был пойман в Саратовской области. В Южной Корее заявили, что Ныкку относится к подвиду «корейского волка», а парк O-World занимается их разведением ради восстановления популяции. При этом, власти Саратовской области опровергли эту информацию. По словам местного Минприроды, ведомство не нашло подтвержденной информации о происхождении волка, а также «даже не может сказать, кто конкретно мог этим заниматься».

«К нам это отношения не имеет. Сведениями не владеем. Мы за это ответственности не несем», — прокомментировали ситуацию в Минприроды Саратовской области.

Помимо этого, в 2018 году из этого же зоопарка сбежала пума. Тогда животное нашли через 4 часа и застрелили. Это вызвало широкий общественный резонанс и недовольство.