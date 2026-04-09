Бывшего мэра осудили за стрельбу из-за порно с дочерью

В ХМАО осудили бывшего мэра, который открыл стрельбу на почве мести — в местные социальные сети слили интимное видео с участием его несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает «Ура.ру» в своем Telegram-канале.

Согласно решению Кондинского районного суда, бывшего главу поселка признали виновным в покушении на убийство, хулиганстве, незаконном лишении свободы и нападении на силовиков. В итоге его приговорили к 7 годам строго режима.

Напомним, что инцидент произошел в декабре 2024 года. Тогда мужчина узнал о том, что интимное видео с его дочерью утекло в соцсети. В результате он ворвался домой в дом к матери молодого человека дочери, после чего открыл стрельбу из ружья. Когда мужчина понял, что подростка дома нет, он пошел искать его по улицам города, но в процессе открыл стрельбу в сторону полиции, забаррикадировался в чужом доме и устроил перестрелку с прибывшими на место силовиками.