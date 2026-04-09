Стало известно, кого увезли врачи из редакции «Новой газеты»

СМИ рассказали о том, кого увезли на карете скорой помощи из редакции «Новой газеты» — пострадавшим оказался сотрудник силового ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщает издание, сотрудник силового ведомства почувствовал недомогание во время обыска в офисе. Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся, но источник утверждает, что у мужчины начались проблемы с сердцем.

Ранее в редакции «Новой газеты» прошли обыски.