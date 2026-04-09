Священника и его жену задержали за изнасилование приемных детей

В американской Южной Каролине арестовали священника и его жену по обвинению в сексуальном и физическом насилии над приёмными детьми. Об этом сообщает WIS News 10 со ссылкой на местный шерифа.

50-летний Родни Гибсон и его супруга Кавиана Янг обвиняются в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Гибсону также предъявили обвинения в сексуальном насилии первой и второй степени. Одна из жертв заявила, что пастор неоднократно насиловал её с 15 лет и до момента, пока она не вышла из системы опеки.

Дети рассказали следователям, что Гибсон подвергал их сексуальному насилию, а его жена — физическому. После слушаний 20 марта судья распорядился вернуть одного из детей обратно в дом пастора. Только после дополнительных допросов и сбора новых улик суд выдал ордер на арест. Супругов задержали 1 апреля, а на следующий день отпустили под залог.

Янг являлась приёмным родителем с июня 2021 по июнь 2025 года и имела на это специальную лицензию. За это время в её доме воспитывались шестеро детей, но она не сообщила властям, что живёт с мужем, и не указала его в документах. Власти не исключают, что жертв может быть больше. Гибсон служит пастором в церкви, а Янг владеет детским центром развития.