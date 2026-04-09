Россияне устроили стрельбу на оживленной дороге и попали на видео

В Иркутской области автомобилисты устроили стрельбу на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

"Очевидцы пишут, что разборки случились сегодня в микрорайоне Ново-Ленино. На кадрах — пятеро мужчин выбегают из машины и окружают чужой автомобиль. Однако, из него выходят еще двое и дают жесткий отпор — в ход идет, предварительно, травматический пистолет и дубинка", – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел конфликт. По данным канала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

