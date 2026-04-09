Названа причина массового отравления в Муроме

Причиной массового отравления жителей Мурома стал норовирус. Об этом сообщил глава округа Евгений Рычков в Telegram-канале регионального правительства.

По словам Рычкова, отравление местных жителей не связано с ремонтом канализационного коллектора на улице Окской в Муроме. Он подчеркнул, что очаги заражения расположены в других частях округа.

«Предположительно, причиной вот этого заболевания является норовирус, чаще его многие называют кишечный грипп. Соответственно, передается он как обычный грипп. <...> Разные пути передачи – это контактно-бытовой, воздушно-капельный, это грязная еда», — заявил Рычков.

Напомним, что ранее правительство Владимирской области сообщило о 106 заболевших острой кишечной инфекцией в Муроме. Из них 50 были госпитализированы.