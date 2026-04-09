Легкомоторный самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту штата Аризона (США). Об этом сообщает телеканал NBC.

Два человека, находившиеся на борту, не выжили. Трагедия произошла в аэропорту населенного пункта Марана. Известно, что другие авиасудна, находившиеся в аэропорту, не получили повреждений. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование случившегося.

Ранее самолет рухнул во дворе жилого дома в США. Пострадали несколько человек.