Братья обиженной женщины избили ее мужа битой и увезли в Балашиху

Обиженная женщина попросила своих братьев найти и наказать неверного супруга. Ее родственники избили мужчину битой и отвезли в Балашиху. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что 38-летний мужчина по имени Ян ехал в такси со своей знакомой. Во время этого их подрезал черный «Mercedes», из которого вышли двое мужчин с битой и ножом.

— Они вытащили Яна и начали избивать. Его подруга испугалась и сбежала. В этот момент мужчины схватили бедолагу, запихнули в свой автомобиль и увезли. Водитель такси обратился в полицию, — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов начали искать мужчину, его обнаружили в Балашихе. Позже они выяснили, что к похищению причастна жена пострадавшего.

Днем ранее появилась информация, что петербуржские правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в жестоком убийстве собственного мужа. По предварительным данным, причиной расправы стали финансовые проблемы в семье.

В октябре прошлого года в Ленинградской области женщина была задержана после того, как попыталась заказать убийство мужа за 20 тысяч рублей. 56-летняя жительница Тосно решила отомстить супругу после длительных ссор и обратилась к «киллеру».