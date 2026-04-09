Полицейские накрыли бордель в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов совершили облаву на бордель в Большом Саввинском переулке в центре столицы, в котором оказывали услуги интимного характера. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

© Вечерняя Москва

— В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу г. Москвы задержали 27-летнюю местную жительницу. Выяснилось, что она была трудоустроена в клубе в качестве администратора. При этом в заведении помимо развлекательных программ оказывались интимные услуги за денежное вознаграждение, — рассказали на официальном сайте ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Администратора бордель отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов посетил с проверкой несколько борделей в центре Петербурга. На ряд борделей, которые посетил парламентарий, жаловались местные жители.