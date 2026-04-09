Раскрыты подробности задержания журналиста «Новой газеты»

Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин задержан на 48 часов по подозрению в незаконном использовании персональных данных. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

«Ролдугин сначала был допрошен как свидетель, но потом подозреваемым по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование персональных данных, совершенное из корыстных побуждений группой лиц)», — сказал собеседник агентства.

В здании редакции «Новой газеты» в Москве 9 апреля прошли обыски. Что стало поводом для следственных действий, официально до сих пор не объявлено. В столичном ГУ МВД без упоминания издания сообщили, что ведется расследование по делу о незаконном использовании персональных данных. В самой «Новой газете» заявили, что визит в редакцию силовиков, предположительно, связан с делом в Ролдугина — однако подтвердить или опровергнуть эту информацию в издании не могут.

«Новая газета» — российская общественно-политическая газета, известная журналистскими расследованиями. Первый номер издания вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тиражом.

Ранее в Московской области задержали подозреваемых в избиении корреспондента.