Появились детали побега заключенных в Чувашии

В Чувашии шестеро осужденных совершили побег из спецвагона вагона во время стоянки поезда. Как выяснилось, они разбили стекло и выскочили наружу, разделившись на две группы по три человека из первого и второго вагонов, передает Mash.

Пятеро беглецов были в тапочках, один — в кроссовках, причем один из них при падении сильно подвернул ногу и теперь хромает. Машинист заметил побег и немедленно сообщил оперативным службам.

Правоохранители обыскали соседние поселки Сосновый Бор и микрорайон Сельхозхимия, но беглецов там не обнаружили. Ранее появившаяся в СМИ информация о поимке одного из заключенных не подтвердилась. Известно, что все шестеро были осуждены за кражи, преступления сексуального характера и незаконный оборот наркотиков. Поиски продолжаются.

Накануне сообщалось о похожем случае. Как стало известно, осужденный в Первоуральске Свердловской области сбежал из надзора колонии-поселения из-за тоски по своей девушке, его вернули назад и завели на него новое дело.