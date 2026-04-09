На Ямале женщина разбила нос участковому

В Губкинском (ЯНАО) суд вынес решение в отношении местной жительницы, которая напала на участкового полиции. Всё началось с того, что сотрудник правоохранительных органов составлял протоколы об административных правонарушениях — они касались самой женщины и её сожителя. Не согласившись с действиями полицейского, горожанка повела себя агрессивно.

Как уточнили в ямальской прокуратуре, в момент инцидента женщина была пьяна. Она нанесла участковому несколько ударов: в результате у полицейского диагностировали ушиб глазного яблока и перелом костей носа. Хотя здоровью сотрудника МВД был причинён лёгкий вред, сам факт нападения на представителя власти серьёзно усугубил ситуацию для нападавшей.

Суд приговорил женщину к шести месяцам лишения свободы — отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. У осуждённой есть несовершеннолетний ребёнок: теперь органы опеки должны решить, кто будет о нём заботиться — близкие родственники либо государство (ребёнка могут поместить в детское или социальное учреждение).

Приговор пока не вступил в законную силу — у женщины есть возможность его обжаловать.

