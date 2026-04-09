Журналиста «Новой газеты» задержали после обысков в московском офисе редакции

Сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина после обысков в московском офисе редакции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Олег Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе, — передает слова собеседника РИА Новости.

Обыск в московском офисе редакции «Новой газеты» начался примерно в 12 часов 9 апреля. Журналисты газеты сообщили, что сотрудники спецслужб в масках начали проводить следственные действия. Также сотрудники издания отмечали, что в офис не пускают адвокатов. Вероятной причиной обысков называлось уголовное дело о незаконном использовании персональных данных.

Позднее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в начале марта было возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные.

При этом в официальном релизе ГУ МВД России по Москве название издания, в отношении которого расследуют уголовное дело, не приводилось.