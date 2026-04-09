Россиянка расчленила убитого мужа и выбросила останки в реку

В Ставропольском крае 56-летняя женщина подозревается в жестоком убийстве своего супруга. Трагедия произошла 5 апреля во время совместного распития спиртных напитков. Между парой возник конфликт, который быстро перерос в агрессию.

По версии следствия, женщина схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов в спину, а затем оттолкнула его. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой об угол журнального стола. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемая расчленила тело погибшего. Части тела она разложила по полиэтиленовым пакетам, после чего вызвала такси и вывезла их к реке в городе Невинномысске, где выбросила в воду.

Правоохранительным органам удалось оперативно выйти на след злоумышленницы. Женщина была задержана. В региональном Следственном комитете подтвердили факт задержания и сообщили о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

Расследование продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, включая точную причину конфликта. Фигурантке грозит длительное лишение свободы.