Две попытки вступить в украинский легион стоили россиянину свободы

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца города Шахты Ростовской области за попытку отправиться на Украину и вступить в «Легион свобода России»* (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия Виктор Кучеров 29 мая 2024 года отправил заявку в легион с просьбой принять в свои ряды. Ему ответили, что заявка взята на рассмотрение и осужденный принялся искать способы попасть на Украину. 11 июля он прибыл в Минск, чтобы попасть в Польшу и оттуда на Украину, но 15 июля его задержали сотрудники белорусского КГБ и провели с ним профилактическую беседу.

Тогда Кучеров вернулся на территории России, но, как сочли в российском ФСБ, от планов участвовать в деятельности террористов, мужчина не отказался и стал разрабатывать новые планы выезда на Украину. 29 июля он был задержали силовиками в Ростове-на-Дону.

Ранее в Московской области 60-летнего инструктора парашютно-десантной подготовки Галину Улямову арестовали за содействие террористической деятельности «Легиона Свобода России».