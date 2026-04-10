Полиция со стрельбой поймала ночью российского подростка на «жигулях»

В Томске в ходе полицейской погони со стрельбой удалось задержать 16-летнего подростка. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

© Lenta.ru

По данным полиции, внимание сотрудников ДПС ВАЗ-2107 привлек чрезмерной тонировкой и нечитаемым госномером, а также высокой скоростью. Водитель проигнорировал требование об остановке и началась погоня. В ходе попыток задержания нарушитель маневрировал, выезжал на встречную полосу, и вскоре к погоне подключились дополнительные экипажи полиции. Остановить автомобиль удалось лишь после семи прицельных выстрелов по колесам.

За рулем был 16-летний подросток, в салоне находились его друзья 15 и 18 лет. От водителя исходил запах спиртного, от освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя-подростка в присутствии его матери составлены семь административных материалов. Общая сумма штрафов — около 50 тысяч рублей.

