Более 100 человек обратились в больницы Мурома с кишечной инфекцией

Более 100 человек с симптомами острой кишечной инфекции обратились за помощью в больницы Мурома. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в оперативных службах Владимирской области.

— Более 50 человек, в том числе 30 детей, госпитализированы, тяжелых случаев нет, — цитирует источник ТАСС.

6 апреля сразу 20 человек отравились на гастролях в театре Моссовета. Утром постояльцы позавтракали в столовой отеля «Пекин», но к обеду во время репетиции у них внезапно начались рвота и диарея.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты осмотрели место происшествия, готовится ряд судебных экспертиз.

Егорьевский городской суд в скором времени также рассмотрит уголовное дело об отравлении четырех детей во время купания в бассейне спортивно-развлекательного центра. Инцидент произошел еще в конце августа 2024 года.