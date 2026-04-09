Вынесен приговор убийце милиционера и его жены

Приговор убийце милиционера и его жены, совершившему жестокое преступление в 1999 году, вынес Кузьминский суд столицы.

Как сообщал ранее «МК», преступление было совершено в ноябре 1999 года в доме на Рязанском проспекте. В квартиру оперативника ОМВД по Рязанскому району пришли несколько его знакомых. У них произошел конфликт, после чего визитеры расстреляли хозяина и его жену, чтобы она не выступила свидетелем.

Раскрыть убийство следователям удалось спустя 26 лет. Один из участников нападения, совершивший убийство, ранее также работал в милиции, в одном отделении с погибшим. Затем он получил судимость за разбой, отсидел сроку, а после освобождения навестил экс-коллегу и застрелил его в ходе ссоры. Второй участник умер в 2014 году.

По информации пресс-службы ГСУ СКР, мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.