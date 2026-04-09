В Астраханской области раскрыто убийство, совершенное 27 лет назад

В Астраханской области следователи раскрыли убийство, совершенное около одного из местных ночных клубов зимой 1999 года. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным ведомства, в ночь на 27 февраля около развлекательного заведения между астраханцем и группой мужчин, которые нарушали общественный порядок, возник конфликт. В ответ злоумышленники напали на него и жестоко избили от чего потерпевший скончался на месте происшествия.

Нападавших тогда установить не удалось. В связи с чем расследование по уголовному делу было приостановлено.

Спустя 27 лет, благодаря совместной работе следователей и полиции, а также дополнительному допросу свидетелей был задержан 46-летний иногородний гражданин, причастный к данному преступлению. Ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются его подельники и другие обстоятельства совершения убийства.