СК завершил расследование дела об убийстве двух человек на востоке Москвы

Сотрудники Следственного комитетат завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, подозреваемого в убийстве мужчины и женщины на востоке столицы в июле прошлого года. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве двух человек на востоке Москвы. В ночь с 15 на 16 июля 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома на Щелковском шоссе в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные ножевые ранения женщине 1990 г. р. и мужчине 1978 г. р. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи провели ряд судебных экспертиз, среди которых были дактилоскопические, медико-криминалистические и судебно-медицинские. Выводы экспертов помогли полностью изобличить вину подозреваемого. Уголовное дело передано для направления в суд, злоумышленник находится под стражей.

Ранее следователи и криминалисты столичного СК раскрыли убийство женщины, совершенное более 25 лет назад на востоке Москвы. Преступника удалось задержать, он дал признательные показания.