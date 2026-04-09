Продавец пришла на работу и обнаружила в магазине спящего вора

В Шексне сотрудница магазина нашла в торговом зале спящего незнакомца и вызвала полицию. Об этом сообщает УМВД по Вологодской области.

Инцидент произошел на улице Шлюзовой. Женщина пришла на утреннюю смену и обнаружила в зале спящего мужчину. Она разбудила его и вызвала полицию. Выяснилось, что перед сном незваный гость съел мороженое, йогурт, прихватил табачные изделия и бутылку спиртного.

Ущерб составил более 20 тысяч рублей. По записям камер оперативники установили личность вора, им оказался 35-летний местный житель. На допросе он признался, что просто с силой толкнул дверь и она открылась, сигнализация не сработала. Ранее мужчина не был судим. Возбуждено уголовное дело о краже.

