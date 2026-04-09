Краснов инициировал антикоррупционный иск к судье из Ивановской области

Председатель Верховного суда Игорь Краснов попросил прокуратуру подать антикоррупционный иск к судье Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«По поручению председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска направлены материалы в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что основанием для этого стали активы судьи и её семьи, которые не соответствуют задекларированным доходам.

