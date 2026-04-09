Экс-чиновнику Минобороны дали 6 лет за хищение 240 млн рублей

Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Министерства обороны России Олега Васенина к шести годам лишения свободы и штрафу в десятки миллионов рублей. Об этом сообщает в СК РФ в своем канале в Mах.

В ведомстве уточнили, что сумма штрафа, назначенная Васенину, составляет 19 млн 900 тыс. рублей, его также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на пять лет.

Свой срок бывший чиновник Минобороны будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны России заключило многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на приемку вторичного сырья. Контроль за выполнением контракта был возложен на Васенина. Он предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей. В апреле 2024 года его арестовали.

Позже была арестована собственность Васенина на сумму более 31 млн рублей.