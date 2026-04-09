Ребенок упал с седьмого этажа на российском курорте

В Сочи ребёнок упал с седьмого этажа недостроенного здания. Об этом сообщили в Telegram-канале местной службы спасения.

По данным спасателей, ЧП произошло на улице Учительской. Ребенок выжил. Спасателям пришлось извлекать его из труднодоступного места, отмечается в сообщении.

После этого пострадавшего передали медикам и доставили в городскую больницу. Информация о его состоянии и причинах случившегося не раскрывается.

Ранее на западе Москвы на стройке оборвалась люлька с рабочими, погибли двое.