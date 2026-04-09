Ребенок выжил после падения с седьмого этажа

В Сочи несовершеннолетний упал с высоты седьмого этажа недостроенного здания, пострадавшего удалось спасти, сообщили в городской службе спасения.

Инцидент произошел накануне вечером, в экстренные службы поступил сигнал о падении несовершеннолетнего, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.

«Специалисты оценили состояние пострадавшего и приступили к выполнению ключевой задачи – извлечению из труднодоступного места и аккуратной транспортировке», – добавили там.

После успешного извлечения пострадавшего передали бригаде скорой помощи. В настоящее время ребенок доставлен в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

