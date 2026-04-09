Сотни людей застряли в пробке на границе России и Грузии

Сотни россиян застряли на границе с Грузией в пробке, которая образовалась из-за сильных снегопадов и лавинной опасности. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, ожидается, что осадки будут продолжаться еще в течении трех дней. При этом точной информации о том, когда откроют контрольно-пропускной пункт, нет.

Shot пишет, что КПП Верхний Ларс и Крестовый перевал уже около 11 часов полностью закрыты для легкового и грузового транспорта. Россияне и грузины не могут пересечь границу в обе стороны.

Водители сначала ждали открытия границы в пробке, а затем разъехались по ближайшим гостиницам, говорится в публикации.

В середине марта на Верхнем Ларсе произошла аналогичная ситуация. На границе России и Грузии тогда также застряли около сотни российских туристов: причиной стала опасность схода лавин.

Также проблемы были и в феврале. Тогда особенно пострадали участки возле МАПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг. Водители рассказывали, что на пути к паспортному контролю им приходилось стоять в пробках по два-три часа.