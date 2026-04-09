Массовое отключение: вся Херсонская область осталась без света
Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Энергетическая инфраструктура подверглась аварийному отключению.
По его данным, перебои затронули как отдельные населенные пункты, так и значительную часть территории области. Причины отключения не уточняются.
На месте работают аварийные бригады и специалисты энергосетей. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
Власти заявляют, что принимаются меры для максимально быстрого возвращения электроснабжения в жилые дома и социальные объекты. Сроки полного восстановления пока не названы.