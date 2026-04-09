На Камчатке двое приятелей-«альпинистов» украли икры на 11 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском городской суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в серии краж икры с рыбообрабатывающих предприятий. Об этом сообщает прокуратура Камчатки.

По данным суда, двое мужчин с помощью альпинистского снаряжения, балаклав и раций проникали на склады рыбообрабатывающих предприятий. Им удалось украсть более 90 куботейнеров с икрой на 11 млн рублей. Также их обвиняли в покушении на кражу еще 27 упаковок икры стоимостью свыше 3 млн рублей.

Совершить последнюю кражу им не удалось из-за вмешательства охраны, преступники убежали, оставив часть похищенного, но вскоре были задержаны. В отношении молодых людей было вынуждено уголовное дело о краже, приговором суда злоумышленникам назначены условные наказания.

До этого в Магадане поймали мужчину, который торговал льдом под видом красной икры. В полицию на мошенника заявили две женщины, которые приобрели у него деликатес.