Российский город остался без света из-за ураганного ветра

Северо-Курильск оказался во власти стихии: в городе разбушевался ураганный ветер, снеся на своем пути опоры линий электропередач, дорожные знаки и крыши домов. О последствиях непогоды пишет мэр Александр Овсянников в соцсетях.

С приходом в Сахалинскую область мощного циклона ветер в Северо-Курильске усилился до 58 метров в секунду. Его порывами срывало обшивку зданий, дорожные знаки и кровельное покрытие. Дома в городе вибрировали, а крыши трещали. Повалило ветром и несколько столбов линий электропередач, из-за чего в городе наступил блэкаут. Без света осталась большая часть домов в Северо-Курильске.

По словам главы округа, оперативные службы уже приступили к восстановительным работам на городских сетях. Электроснабжение уже налажено в социально значимых учреждениях.

Ранее больше 500 тысяч человек лишились света в Дагестане. Подача ресурса была приостановлена из-за масштабных подтоплений, вызванных обильными осадками. Возникшее наводнение стало крупнейшим по количеству выпавших осадков (до 50 миллиметров за сутки) более чем за 100 лет — с марта 1919 года.