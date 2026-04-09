Экс-чиновник Минобороны Васенин осужден на шесть лет за взятки

Бывший заместитель начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олег Васенин приговорён к шести годам колонии строгого режима за коррупционные преступления.

Об этом РИА Новости стало известно из имеющихся в распоряжении судебных материалов.

Тверской суд Москвы признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 290 УК России о получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что фигурант незаконно обогатился на сумму около 19 млн рублей при осуществлении контроля за контрактом с компанией «Транслом», где он ранее работал гендиректором.

Отмечается, что из-за попустительства осуждённого было похищено более 80 млн рублей бюджетных средств. Мужчина полностью признал свою вину, после чего суд дополнительно обязал его выплатить штраф в размере 19 млн 900 тыс. рублей, а также наложил арест на активы чиновника стоимостью свыше 230 млн рублей.

В начале июня 2025 года следователи арестовали имущество Васенина на сумму более 31 млн рублей.

Позже военные следователи дополнительно наложили арест на новые выявленные активы Васенина, сумма арестованных ценных бумаг, инвестиционных продуктов и денег превысила 200 млн рублей.