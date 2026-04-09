При атаке ВСУ на юг России погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 9 апреля атаковали Краснодарский край. В результате ударов погиб один человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

По словам чиновника, ВСУ ударили по поселку Саук-Дере в Крымском районе. «Обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома», — рассказал Кондратьев. Он выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что администрация района окажет его семье всю необходимую помощь.

Кроме того, поделился глава региона, обломки беспилотника ВСУ упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. В этих случаях никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщало, что за восемь часов над российскими регионами сбили 16 беспилотников.