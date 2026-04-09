Число жертв ударов Израиля по Ливану возросло

Телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на данные ливанской гражданской обороны, сообщил, что в результате израильских авиаударов по Ливану в среду погибли не менее 254 человек, а более 1 165 получили ранения. Ранее минздрав Ливана приводил другие цифры: 112 погибших и 837 раненых.

Удары были нанесены по центральным районам Бейрута - Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур, а также по восьми районам южного пригорода.

Движение «Хезболлах» заявило, что намерено ответить на эти атаки, в результате которых погибли мирные жители.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана.