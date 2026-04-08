Прокурор по делу Чекалиных оказалась покупательницей фитнес-марафона блогера Лерчек

Прокурора в деле супругов Чекалиных о выводе денег за границу едва не сняли с дела из-за того, что она, по словам адвоката, покупала фитнес-марафон блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом сообщает корреспондент Shot из зала суда.

В ходе судебного заседания в отношении бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина адвокат заявил, что в списке покупательниц марафона Лерчек есть полная тезка прокурора, которая ведет дело, и попросил отвод из-за того, что она, по его словам, покупала курсы по фитнесу за 2690 рублей в 2021 году.

Гособвинитель отреагировала с улыбкой, заявив, что доводы защиты ее лишь позабавили и не дают оснований для отвода. Она пояснила, что находится под государственной защитой, поэтому сведений о ней в принципе не может быть, и добавила, что адвокат, по ее мнению, намеренно затягивает процесс.

Судья, выслушав обе стороны, отказал в удовлетворении ходатайства. При этом было указано, что защита должна самостоятельно доказать факт приобретения прокурором курсов, если считает это основанием для отвода.

Чекалиных обвиняют в незаконном выводе 250 миллионов рублей из страны. При этом они использовали поддельные документы.