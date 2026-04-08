Паводок накрыл еще один российский регион

Республику Марий Эл накрыл паводок после выхода из берегов рек Малая Кокшага (левый приток Волги) и Рутка. Видео опубликовал «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

По данным газеты, подтопления зафиксированы в Йошкар-Оле, Медведевском и Горномарийском районах.

Подтоплены 257 домов и 307 участков. В частности, в Йошкар-Оле подтопило 142 дома, в Нольке — 60 домов и 110 участков, в поселке Куяр — 51, в Трех Рутках — 4.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, экстремалы на сапбордах совершают заплыв по затопленной Аллее здоровья в Йошкар-Оле. Вместе с тем, власти призывают воздержаться от посещения парка.

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, предупреждение продлится до 10 апреля.

В республике активно работают спасательные команды. Специалисты экстренных служб переселяют жильцов подтопленных домов в пункты временного размещения в Йошкар-Оле, Куяре, Кокшайске. В ПВР людям предоставляют место для сна, дают воду и горячее питание.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев рассказал, что из-за обильных снегопадов паводок превысил средние многолетние значения. На Волге ситуация стабильная, но риск подтопления дорог к некоторым деревням сохраняется.

На паводки также жалуются жители Нижегородской области. Там из берегов вышла река Тёша (в районе Коньково) — уровень воды достиг рекордной отметки за последние 18 лет. В некоторых сёлах размыло мосты.

В Чувашии паводок затопил почти 60 домов и территорий в шести округах. В Удмуртии и Кемеровской области вода блокирует транспортные узлы. Некоторые деревни лишены связи с внешним миром, так как река Лекма затопила мост.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в конце марта-начале апреля произошло крупнейшее за 107 лет наводнение. Вода разрушила дома, трассы, объекты инфраструктуры.