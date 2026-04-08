Рабочие избили девочку, засунули ей тряпку в рот и изнасиловали на стройке

Пропавшую в Индии 13-летнюю девочку нашли изнасилованной на стройке. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в Лакхнау. Несовершеннолетняя шла на работу в дом престарелых, когда пошел дождь. Она решила спрятаться на строительной площадке, где ее заметили работники.

Мужчины затащили ребенка в здание, где один из них насиловал ее, пока другие наблюдали за происходящим. В какой-то момент школьница оказала сопротивление, и недовольные строители связали ей руки и ноги, затем избили и заткнули рот тряпкой.

Тем временем начальница девочки заметила, что та не пришла на работу вовремя, и забила тревогу. Во время поисков местные жители заподозрили неладное, и решили обыскать стройплощадку. В результате ребенка нашли на третьем этаже.

До этого в Челябинске иностранец изнасиловал знакомую и улетел на Родину. Спустя четыре года он попытался проникнуть на территорию России, и был пойман.