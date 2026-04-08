Новый поворот в деле Блиновской: суд отклонил иск к ее помощнице
Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 47 млн рублей с Полины Видовской, личной помощницы блогера. Об этом пишет РБК.
По данным портала, 16 февраля финансовый управляющий Мария Ознобихина оспорила сделки по переводу крупных сумм со счета Блиновской на счет Видовской и потребовала взыскать с последней все полученные средства.
Журналисты заметили, что на заседании 8 апреля судья отказался признать незаконными сделки по перечислению средств в указанном размере и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с последней всех полученных денег.
Решение суда обусловлено тем, что правоохранители приняли к сведению доказательства, представленные Видовской.
Бывшая помощница разъяснила, что работала на блогера официально, у нее был список должностных обязанностей и она неукоснительно выполняла их, в частности, перечисляла средства по указанию работодателей. Она уточнила, что все расходы проходили через бухгалтерию Блиновской.
Женщина подкрепила свои слова скринами переписки в мессенджерах, пояснили авторы статьи.
Кроме того, эту информацию подтвердила сама Блиновская через своего представителя.