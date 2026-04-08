Новый поворот в деле Блиновской: суд отклонил иск к ее помощнице

Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 47 млн рублей с Полины Видовской, личной помощницы блогера. Об этом пишет РБК.

По данным портала, 16 февраля финансовый управляющий Мария Ознобихина оспорила сделки по переводу крупных сумм со счета Блиновской на счет Видовской и потребовала взыскать с последней все полученные средства.

Журналисты заметили, что на заседании 8 апреля судья отказался признать незаконными сделки по перечислению средств в указанном размере и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с последней всех полученных денег.

Решение суда обусловлено тем, что правоохранители приняли к сведению доказательства, представленные Видовской.

Бывшая помощница разъяснила, что работала на блогера официально, у нее был список должностных обязанностей и она неукоснительно выполняла их, в частности, перечисляла средства по указанию работодателей. Она уточнила, что все расходы проходили через бухгалтерию Блиновской.

Женщина подкрепила свои слова скринами переписки в мессенджерах, пояснили авторы статьи.

Кроме того, эту информацию подтвердила сама Блиновская через своего представителя.