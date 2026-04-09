На Украине начались массовые отключения электроэнергии

С четверга, 9 апреля, на всей территории Украины начнут действовать почасовые графики отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Об этом представители организации заявили в своём Telegram-канале.

Ограничения затронут абсолютно все категории потребителей. Свет в домах жителей будут выключать строго по расписанию в период с 07:00 до 22:00.

Специалисты компании пояснили, что причиной подобных мер стало серьёзное повреждение инфраструктурных объектов на территории страны.

6 апреля глава деснянской администрации Максим Бахматов заявил, что в Киеве полностью уничтожена ТЭЦ-4.