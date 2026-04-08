Вдова аниматора Чубко упала в обморок на суде от слов убийц

На суде по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко Дарья Чубко дала показания. Подсудимые Арам Татосян и Анатолий Двойников принесли извинения.

Татосян заявил, что Кеворкьян толкнул его на преступления.

«Я понимаю, что мне нет никакого прощения. И это ваше право — прощать меня или нет. Но все-таки прошу прощения», – заявил он.

Двойников тоже извинился.

Дарья спросила у фигурантов, говорил ли Чубко о семье перед смертью.

«Он говорил, что у него есть любящая жена и сын маленький» - подтвердил Татосян.

Женщина расплакалась и начала терять сознание. Судья объявил перерыв, вызвали скорую. На следующем заседании Дарья предъявит цепочку мужа, кольцо, фото и переписку в тот роковой вечер, пишет «КП»-Кубань».

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что весной 2023 года на трассе М4 между Крыловской и Березанской сломалась машина аниматоров. Подозрительные мужчины предложили помощь, ограбили пару, убили их, сожгли авто и спрятали тела в Брюховецком районе. Обвиняемые Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников до сих пор ждут приговора.