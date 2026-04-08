«Было страшно»: проводница рассказала, как пассажир вытолкнул ее из поезда

Проводница Ирина Дмитриева, которую пассажир вытолкнул из поезда Челябинск — Петербург, рассказала о том, что причиной конфликта стал не запрет на курение. Она добавила, что вообще не вступала в диалог с задержанным.

По словам женщины, на посадке работала ее напарница. При обходе вагона пострадавшая также не пересекалась с пассажиром. И когда она направилась к выходу на станции Поназырево, пассажир молча вышел в тамбур и молча с силой вытолкнул ее на перрон. Оказавшись на щебне, пострадавшая в состоянии аффекта почти не почувствовала боли.

— Я подняла голову и увидела, что он посмотрел направо и налево, и в руке у него что-то блеснуло, как нож. Я в состоянии аффекта вскочила на ноги, не чувствуя боли, и стала кричать, что у него нож — было страшно за пассажиров и коллег. Он закрывает дверь, и трогается состав. Я увидела, что в некоторых вагонах открыты окна, и начала кричать не своим голосом, чтобы меня услышали, — сказала Дмитриева в разговоре с «Подъемом».

Изначально сообщалось, что мужчина хотел выйти на перекур, но ему отказали, поскольку стоянка длилась меньше двух минут, а платформы на станции не было. Позже его задержали.