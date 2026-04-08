Убивший учительницу российский школьник отреагировал на арест

В Пермском крае суд арестовал подростка, который напал с ножом на учительницу на пороге школы № 5 в Добрянке. Его реакция на меру пресечения попала на видео, которым делится URA.RU.

На кадрах слышно, как судья после озвучивания меры пресечения задает вопрос о том, согласен ли с ней фигурант. На это школьник отвечает «согласен». Его реакция вызвала удивление у адвоката, повернувшейся к юноше.

Несовершеннолетнего арестовали на два месяца, до 7 июня. Его мать настаивала на домашнем аресте.

О нападении школьника с ножом на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации, однако спасти женщину не удалось.

Позднее выяснилось, что пострадавшая — завуч, которая не допустила школьника к экзамену по одному из предметов, а нападавший состоит на учете в полиции. Подросток также часто прогуливал уроки.