Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

В Краснодаре Октябрьский районный суд наложил арест на имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд наложил арест и на имущество связанных с Хахалевой лиц. Речь идет об имуществе бывшей судьи, ее мужа, матери и сестры (судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, - прим.), а также 36 связанным с ними лиц. Кроме того, суд наложил арест на все акции и доли в уставных капиталах, деньги и недвижимое имущество.

Поводом для подачи иска послужила информация о несоблюдении предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и обязанностей судей.

По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, фигурантку уличили в помощи в оформлении сельхозугодий на аффилированные с ее мужем компании. Отмечается, что при этом имущество на 100 миллионов рублей оформлено на мать Елены и Натальи Хахалевых.

Ранее сообщалось, что Елена Хахалева и ее сестра пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова.