СМИ: Подозреваемого в убийстве своих родителей в Таганроге нашли мертвым

В Ростовской области, недалеко от Таганрога, обнаружили тело мужчины, которого ранее подозревали в убийстве своих родителей. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил портал DonDay со ссылкой на источник.

© Вечерняя Москва

По информации СМИ, его нашли спустя два дня в 20 километрах от Таганрога. 32-летнего россиянина обнаружили в лесополосе в селе Носово, рядом с телом мужчины лежало ружье, утверждает источник. Журналисты DonDay предположили, что это то самое оружие, из которого сын застрелил родителей.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что мужчина застрелил своих родителей из ружья «Сайга», после чего скрылся с места происшествия на автомобиле Kia Sportage. Его мотивы остаются неизвестны. Ранее подозреваемый привлекался к ответственности за приобретение и хранение наркотиков, уточнили авторы материала.